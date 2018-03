Allarme Hamsik a Napoli. Il capitano del club partenopeo non si è allenato oggi a Castelvolturno per un attacco influenzale. Come scritto dal club campano nel consueto report sull'allenamento, il numero 17 slovacco è rimasto a casa senza prendere parte alla seduta odierna. Ha svolto, invece, lavoro differenziato Vlad Chiriches.



A rischio, quindi, la presenza contro la Roma, nel delicato match di sabato sera al San Paolo, per Hamsik, in gol nell'ultima sfida contro il Cagliari e punto fermo dell'undici di Maurizio Sarri.