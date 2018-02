Singolare episodio avvenuto oggi a Castelvolturno. Il Napoli di Sarri aveva già in programma il ritorno in campo dopo la vittoria di Cagliari per iniziare a preparare la sfida con la Roma, ma l'allenamento degli azzurri è stato annullato per neve. Una cosa che non capita di certo tutti i giorni nel capoluogo campano dove una città innevata in questo modo potevano prima d'ora raccontare di averla vista soltanto i nonni ai propri nipoti. Completamente imbiancato e per tanto impraticabile il campo di Castelvolturno come dimostrato da una foto prontamente pubblicata attraverso l'account Twitter ufficiale del club.