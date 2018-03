Secondo quanto riporta il sito ufficiale, il Napoli si è ritrovato nel pomeriggio a Castelvolturno per allenarsi in vista del match di domenica col Genoa. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l’ausilio di paletti. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Differenziato per Chiriches.