Secondo Tuttosport, De Laurentiis e Sarri hanno un destino condiviso, seppur contrastato dai rispettivi caratteri spigolosi: continuare il rapporto professionale. Il presidente sta per avvicinarsi alle richieste di Sarri e l’allenatore vorrebbe riprovare l’assalto allo scudetto. Non gli è andato giù questo finale di campionato e sente che la Juventus non è più invincibile come prima. Sciogliere il sodalizio sarebbe delittuoso, ecco perché De Laurentiis tiene congelata ogni altra soluzione e Sarri rimanda il proposito di abbracciare altre avventure. Forse domani, quando a Castelvolturno sarà presentato il ritiro estivo a Dimaro, la presenza del patron potrebbe fornire ulteriori schiarite sulla vicenda allenatore. E, perché no, provare a vedersi con Sarri.