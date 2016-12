Buongiorno Naples Una foto pubblicata da Michèle Lacroix (@lacroixmichele) in data: 20 Dic 2016 alle ore 06:14 PST

Una visita che fa sognare i tifosi, ma che per il momento non c'entra nulla con il mercato.. Come spesso accade sono i social a confermare la presenza del talento belga in Italia: una foto, quella postata Katrin, moglie del numero 14 azzurro, su Instagram, che ritrae i quattro a cena a Palazzo Petrucci. De Bruyne e compagna sono rimasti incantati da Napoli (come dimostra il post di Michèle), difficile però ipotizzare un trasferimento in un futuro prossimo. L'ex Wolfsburg è costato oltre 60 milioni di euro e guadagna 9 milioni di euro netti all'anno.