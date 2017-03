Arriva la tregua De Laurentiis-Sarri: lo scrive oggi l'edizione campana di Repubblica. Il presidente e il tecnico, al centro di una serie di polemiche sin dalla trasferta del Bernabeu con il Real in Champions, hanno deciso di congelare i dissapori in vista di un periodo clou: qualche crepa però resta, il chiarimento definitivo arriverà più avanti. E ora, tutte le energie saranno convogliate nel doppio impegno con la Juve: in campionato (2 aprile) e in Coppa Italia (5 aprile, semifinale di ritorno).