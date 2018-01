Ore calde per il mercato del Napoli. Dopo aver praticamente chiuso per l'affare Amin Younes, nelle ultime ore si è riaperta la pista Politano. Il presidente De Laurentis e il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli sono pronti ad accontentare Sarri con due colpi.



YOUNES - Dopo aver trovato l'accordo con il Napoli per una cifra vicina ai 4 milioni di euro più uno di bonus, poco fa l'Ajax ha dato il via libera a Younes per effettuare le visite mediche con il club partenopeo. Il calciatore arriverà in Italia nelle prossime ore per svolgere i controlli di rito e assisterà alla sfida di campionato che vedrà impegnata la formazione di Sarri al San Paolo contro il Bologna.



POLITANO - Non solo Younes. Nelle ultime, il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha aperto alla possibile cessione di Matteo Politano alla società di De Laurentis. Le parti si incontreranno domani in Lega Calcio, in occasione della riunione su diritti tv ed elezione del nuovo presidente, e proveranno a trovare un accordo per accontentare il calciatore classe 1993, che ha già manifestato la volontà di approdare alla corte di Maurizio Sarri.