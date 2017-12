Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta lavorando in modo importante per portare Simone Verdi al Napoli: "Ha telefonato a Fenucci e al management di Verdi, s’è fatto sentire per dimostrare che tutto ciò che si sussurra è vero: al Napoli piace parecchio, ed ha cominciato a lavorare ai fianchi di tutti per riuscire a strappare un sì. Verdi ha imposto una frenata: fino a giugno resterà a Bologna, poi si vedrà. Il Napoli sa che dovrà sfidare la Roma e forse l’Inter, in sei mesi può accadere di tutto: intanto con il Bologna s’è parlato di soldi e con il procuratore, Donato Orgnoni, si avrà modo poi di chiacchierare. Ma la proposta è partita ufficialmente".

L'Inter è pronta a rilanciare mettendo sul piatto il giovane attaccante italiano Pinamonti.