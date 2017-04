Napoli-Udinese non è soltanto una partita: è anche un asse di mercato ormai consolidata. Secondo il Corriere dello Sport, i giocatori in ballo per il futuro sono Meret, portiere in prestito alla Spal; Fofana, centrocampista ivoriano ora ai box per infortunio; Jankto, centrocampista ceco che sabato sarà in campo al San Paolo; e Zapata. La situazione del colombiano è un grande punto interrogativo: il prestito biennale all'Udinese è in scadenza ma il Napoli non ha ancora deciso del suo destino.