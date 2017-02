L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato a Radio CRC: "Mi aspettavo il Napoli così in alto in classifica, per noi invece è una novità. I nostri ragazzi sono stati fin qui straordinari e meritano di giocarsi questa partita in un grande ambiente importante come quello azzurro. Non abbiamo le ambiziosi del Napoli, ma sarà bello. E' per me ogni volta una sorpresa raggiungere certi traguardi, sarà importante però mantenerli fino a fine campionato affinché valgano. E' un momento decisivo per tutte le formazioni perché tra febbraio e marzo le partite valgono qualcosa in più giacché danno verdetti. Per il Napoli non conterà molto la partita con l'Atalanta, ma certamente di più quella col Real Madrid che è da dentro o fuori, poi ci saranno quegli scontri con Roma e Juventus che valgono la vetta della classifica. L'obiettivo dell'Atalanta? Non abbiamo la pressione che hanno altre squadre che concorrono con noi per arrivare in Europa. Non nascondiamo la nostra voglia, ma conosciamo il valore degli avversari e dovremo dimostrare se saremo capaci di giocarcela fino in fondo. La cosa migliore è vivere il presente senza pensare troppo al futuro".