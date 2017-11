Sime Vrsaljko è più che una semplice idea per il Napoli, alla ricerca di un sostituto per il lungo degente Faouzi Ghoulam. L'ex terzino di Genoa e Udinese è la priorità di De Laurentiis, che muove i primi passi concreti: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, il presidente degli azzurri ha contattato l'Atletico Madrid, sondando il terreno per un eventuale trasferimento a gennaio. Primo no dai Colchoneros: Simeone non vuole privarsi del croato nel mercato invernale.



IDEA PER IL FUTURO - Il rifiuto da parte degli spagnoli non scoraggia però il Napoli, che per Vrsaljko ha progetti a lungo termine: non solo temporaneo sostituto di Ghoulam, con Maggio in scadenza di contratto al termine della stagione serve anche un terzino che possa alternarsi o addirittura soffiare a Hysaj la fascia destra, il profilo del croato è stato individuato come quello giusto. Nuovi tentativi nei prossimi mesi, il nome di Vrsaljko è cerchiato in rosso sul taccuino del Napoli.