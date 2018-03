"Oltre al Chelsea, oltre al Tottenham, da oggi bisogna aggiungere nella lista degli interessati anche il Monaco. Il nome di Sarri gira anche nel Principato, è un profilo che il club francese sta valutando. A fine stagione il loro attuale allenatore andrà via. Il Napoli però a buone possibilità di rinnovare il contratto al tecnico azzurro. Il mister chiederà giorni in più per riflettere sul suo futuro. Marco Giampaolo è l'alternativa qualora non dovesse arrivare il rinnovo": così il giornalista RAI Ciro Venerato a Radio CRC