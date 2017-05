Un nome a sorpresa per l'attacco del Napoli, una nuova scommessa da vincere. Il club azzurro sta trattando l'acquisto di Alejandro Berenguer Remiro, talento classe 1995 dell'Osasuna.



CLAUSOLA DA 10 MILIONI - In Spagna sono in tanti a puntare su questo esterno offensivo, capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce. Rapido ed estroso, con una grande capacità di mandare in porta i compagni (sono stati 7 gli assist stagionali). Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha avuto dei contatti molto positivi con gli intermediari incaricati di trattare la cessione del giovane attaccante basco. Discorso bene avviato, tanto che se il club azzurro avesse intenzione di spingere puo' chiudere l'operazione nel giro di una decina di giorni, con il campionato di serie A andato agli archivi. Berenguer ha una clausola rescissoria con l'Osasuna da 10 milioni di euro.



CONCORRENZA ATHLETIC BILBAO- Il Napoli vuole fortemente regalare a Sarri un nuovo giocatore che possa essere un'alternativa di qualità a Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon. Quello di Berenguer è un nome da tenere in grande considerazione, un profilo che piace però a tanti. In primis all'Athletic Bilabo, che ha già presentato un'offerta all'Osasuna e avrebbe incassato il gradimento del ragazzo. Previsto per la prossima settimana un nuovo incontro, il Napoli fa sul serio ed è pronto allo scatto decisivo.