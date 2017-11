Salvatore Bagni si è detto a dir poco deluso per la breve distanza che intercorre tra il Napoli e la Juventus seconda in classifica. "Sono anni che è in Europa e in cima, che lotta con la Juve e che prova a conquistare lo scudetto, e onestamente sono d’accordo con De Laurentiis", ha spiegato l'ex centrocampista a Il Corriere dello Sport: "Il Napoli è stato costruito per vincere: la scelta di non cambiare, quest’estate, è fondata proprio sulla consapevolezza di avere un gioco superiore a tutti gli altri. E infatti la vera rabbia è vedere la Juve lontana un solo punto, pur avendo collezionato dieci vittorie e due pareggi: assurdo. Soprattutto perché gli azzurri hanno giocato l’ottanta percento meglio della Juventus sotto il profilo della qualità. E anzi, anche la Lazio ha giocato meglio dei bianconeri".