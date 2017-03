Il Napoli fu davvero vicino all'acquisto di Gareth Bale. Era il 2010, il gallese giocava poco nel Tottenham di Redknapp, e per 10 milioni di euro poteva vestire la maglia azzurra. Il Mattino riporta oggi le parole dell'allora ds azzurro Bigon: "Un rimpianto ce l’ho e lo dico senza problemi: Gareth Bale. Ci serviva un mancino e lui giocava poco nel Tottenham con Redknapp in panchina. Si poteva acquistare, era molto giovane, ma non ci furono le giuste condizioni. Avremmo dovuto investire 10 milioni di euro. Peccato". A Napoli, poi, in quella sessione di mercato, arrivò Andrea Dossena dal Liverpool.