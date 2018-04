L'edizione odierna di Repubblica svela quali cambi potrebbe effettuare Sarri in vista del match contro il Chievo in un Napoli visibilmente opaco: "Sarri ha capito che i suoi fedelissimi sono ormai stremati e devono essere urgentemente supportati con una iniezione di freschezza. Contro il Chievo, dall’inizio o più probabilmente a gara in corso, dovrebbero però esserci almeno un altro paio di novità. Il ritorno di Hamsik dopo l’intervento alle tonsille metterà infatti in concorrenza a centrocampo Allan e Zielinski, la cui maggiore qualità può tornare utile in una partita da vincere a ogni costo. L’altro ballottaggio è in attacco, dove Milik si è meritato almeno la chance di una staffetta con Mertens al centro del tridente azzurro. Ounas sogna invece di avere almeno un’altra chance.