La Gazzetta si sofferma sul futuro di Mario Balotelli: "Sullo sfondo resta sempre Mino Raiola che, con il cugino Enzo, non fa mancare le sue attenzioni dalla vicina Montecarlo, mentre l’avvocato Vittorio Rigo resta il suo prezioso legale: in estate lascerà Nizza: può liberarsi gratis. Se nel 2016 Balo ha glissato sulle offerte di Palermo e Chievo, ora potrebbe aspirare anche ad un progetto più ambizioso. L’idea di restare in Europa è prioritaria, ma l’ipotesi più attraente è quella di tornare in Serie A. Nei suoi pensieri il Milan c’è sempre. Non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli, anche se De Laurentiis sinora è stato cauto sul tema. E poi? Tutto è possibile, a patto che Mario..."