Il Napoli ha fatto la sua scelta: il nuovo allenatore della formazione Primavera sarà Loris Beoni, un volto conosciuto del calcio toscano e, soprattutto una vecchia conoscenza di Maurizio Sarri che lo ha caldeggiato ad Aurelio De Laurentiis per prendere il posto dell'esonerato Saurini a cui è stata fatale il 5-0 subito contro la Lazio.



VECCHIA CONOSCENZA - Vecchia conoscenza perchè Loris Beoni ha incrociato più volte Maurizio Sarri nel corso della sua carriera. Aretino di nascita ai tempi della Castelnuovese Beoni (foto youtube) allenò proprio Sarri che poi diventò allenatore seguendo tanti dei suoi principi tattici. Ai tempi degli inizi della carriera dell'attuale allenatore del Napoli, inoltre, Beoni e Sarri si affrontarono spesso nei campionati regionali e provinciali di Arezzo e dintorni con Beoni che si rivelò un'autentica besta nera.



IL PROGETTO - Beoni stima tantissimo Sarri e in una recente intervista ha confermato che fin dagli inizi tutte le sue squadra avevano lo stesso imprinting tattico e la stessa attenzione ai particolari. Una stima reciproca che, ora, può rappresentare un punto di svolta per il settore giovanile partenopeo. Sarri con Beoni vorrebbe iniziare un progetto che darebbe continuità nei dettami tattici sia in Prima squadra che in Primavera in modo tale che i giovani prodotti dal settore giovanile possano già essere pronti per l'inserimento in prima squadra.