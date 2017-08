Il Corriere dello Sport racconta la possibile operazione che potrebbe

portare Domenico Berardi al Napoli. De Laurentiis ha chiesto ai neroverdi un'opzione valida per la prossima stagione per l'esterno italiano in ottica affare Zapata che sembra essere davvero ad un passo dal trasferimento in Emilia. Duvan è la chiave per spuntarla sulle altre pretendenti al giocatore: il colombiano potrebbe trasferirsi alla corte di Bucchi nelle prossime ore.



Giuntoli ha bloccato il centrocampista del Carpi, classe 2000, Francesco Mezzoni. Zinchenko del Manchester City resta il più facile da prendere (in prestito con diritto di riscatto) ed anche quello che accetterebbe più facilmente il ruolo di comprimario. Denis Suarez e Castillejo costano sui 25 milioni però hanno l’ambizione di essere protagonisti. In azzurro non potrebbero diventarlo subito, ma in futuro chissà. Altri sviluppi? ce ne saranno più avanti per Rulli: il Napoli lo vuole erede di Reina, ne parla con il City (che ha un diritto di «recompra» sui 15 milioni). Il club azzurro potrebbe arrivare a 20 e portarlo al San Paolo, magari dopo che Rulli avrà giocato il Mondiale con l’Argentina.

I viola restano vigili su potenziali occasioni in grado di migliorare la rosa. Strada che ad esempio può portare ad Ivan Strinic (’87) terzino sinistro del Napoli. Il primo approccio, avvenuto qualche settimana fa, non è andato bene soprattutto per la richiesta (oltre un milione e mezzo) di ingaggio. Un eventuale nuovo contatto è comunque vincolato alla contemporanea cessione di Maxi Olivera.