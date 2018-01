Potrebbe esistere un Napoli senza Sarri? Risposta affermativa non tanto per la volontà del club partenopeo, bensì per la clausola rescissoria, valida dal 2 febbraio fino al 31 maggio, da 8 milioni di euro e presente nel contratto dell'allenatore toscano.



Secondo la Gazzetta dello Sport, dati gli interssamenti arrivati dall'estero con il Chelsea in pole position per il dopo-Conte, il presidente De Laurentiis si è recato a casa Sarri a Figline Valdarno per discutere con lui i margini di un nuovo contratto. Ingaggio più alto, promesse sul mercato e la volontà di togliere la clausola rescissoria o renderla ancor più inaccessibile.