Zibi, presidente della federcalcio polacca, ex di Roma e Juve, parla al Corriere dello Sport di Piotr, centrocampista del: “Appena lo vidi quando aveva a 16 anni dissi: questo è un giocatore straordinario. E ancora non avete visto tutto, perché lui ha tante qualità da mostrare. Se sarà il nuovo De Bruyne? Per qualità, Piotr è secondo me superiore. Giocatori differenti, chiaramente, ma eguali nella capacità di incidere all’interno di una squadra. Io lo sto ancora aspettando e penso che diventerà per diventare un autentico crack”.