Nuove sirene inglesi per Lucas Moura. Secondo L'Equipe, l'ala brasiliana del PSG (25 anni ex San Paolo) interessa al Tottenham. Su di lui ha effettuato un sondaggio pure il Napoli, dopo aver incassato il no di Verdi, che ha deciso di rimanere al Bologna. In caso di trasferimento in Inghilterra alla corte di Pochettino, Lucas potrebbe giocare contro la Juventus perché questa stagione non ha raccolto presenze in Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain.



Un altro giocatore dello stesso ruolo nel mirino del Napoli, Younes (in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax) interessa allo Swansea.