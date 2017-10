Dopo i due anticipi del sabato continua la settima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Apre le danze l'anticipo delle 12.30 al San Paolo fra Napoli e Cagliari con gli uomini di Maurizio Sarri al gran completo (al di là del lungodegente Milik) che sono alla ricerca dell'"en plein", della settima vittoria in sette giornate. Risponde con forza il Cagliari che non ci sta ad essere la vittima sacrificale di uno scontro a distanza per lo scudetto con la Juventus e vuole rifarsi dopo il 2-0 subito in casa contro il Chievo nell'ultima giornata.