José Maria Callejon, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita che gli azzurri giocheranno contro il Chievo.



SULLA PARTITA - "Bisogna entrare in campo cattivi e determinati per portare a casa tre punti importanti, dobbiamo restare attaccati alla classifica e non mollare mai. Bisogna giocare il nostro calcio, muovere la palla veloce, fare movimento davanti. Se giochiamo con la cattiveria di sempre porteremo a casa i tre punti".



SULLA JUVENTUS - "A volte si gioca prima, a volte si gioca dopo. Sono tante quelle giocate da noi dopo, ma ci sta nel calcio. Crediamo tutti allo scudetto, daremo tutto fino all'ultimissimo secondo. I tifosi stanno sempre con noi, noi dobbiamo fare bene per accontentare loro".