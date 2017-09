José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, parla a Premium Sport dopo la sconfitta in Champions con lo Shakhtar Donetsk: "Le squadre ci studiano di più, conoscono il nostro gioco e pressano meglio, più avanti. Ci mettono così in difficoltà. Oggi abbiamo trovato una squadra che gioca bene palla al piede, ma in Champions League tutte le partite sono difficili. Mertens? E' un giocatore fortissimo, tutti lo sappiamo. Abbiamo in rosa altri giocatori che possono giocare nel suo ruolo, la stagione è lunga e difficile. Oggi ha giocato Milik e ci ha aiutato. Stiamo diventando tutti forti. Gli avversari conoscono i nostri meccanismi, dunque quando abbiamo la palla dobbiamo gestirla meglio, con maggiore velocità".