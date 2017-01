Vittoria importante per il Napoli, che batte 2-1 il Milan e, in attesa della sfida di domani tra Roma e Cagliari, raggiunge i giallorossi al secondo posto. A fine partita José Callejon ha parlato a Premium Sport: "Questa vittoria vale molto, ma l’abbiamo meritata: giocare a San Siro è sempre difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e di avere mentalità. C’è stato anche un po’ di effetto-Maradona. Il Milan è una bella squadra: abbiamo fatto i primi 30 minuti alla grande, ma loro poi sono usciti. Stiamo sempre lavorando per migliorare sempre: venire qui per vincere ne è la dimostrazione. Noi anti Juve? Siamo il Napoli: vogliamo dimostrare di essere forti, abbiamo la mentalità giusta. Contro il Real è una partita importante, ma è a febbraio".