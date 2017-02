José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, parla a la Sexta in vista della sfida Champions con il Real Madrid: "Il San Paolo è incredibile, succedono cose uniche, è il nostro dodicesimo giocatore. Dal mio arrivo mi ha sempre sostenuto anche perchè ogni domenica ho dato il massimo per la squadra. Real Madrid? Ho sognato di giocarci fin da bambino, sarà speciale tornare al Bernabeu, è la mia casa, avrò sempre parole di ringraziamento per i tifosi.. Noi siamo una squadra in crescita, con tanti giovani, vogliamo fare il salto di qualità per diventare grandi in Europa".