Alla vigilia della sfida tra Napoli e Manchester City, José Maria Callejon ha parlato in conferenza stampa: "Dovremo fare la stessa gara dell'andata, anche se non abbiamo iniziato come dovevamo, ma anche nel finale del primo tempo oltre alla ripresa si è visto che siamo forti e possiamo competere per loro. Dovremo scendere in campo con questa mentalità, sapendo che è una gara importante e ci giochiamo il girone. Noi non abbiamo paura di nessuno. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno, sappiamo che siamo forti, ce la giochiamo con loro con la fiducia di fare i tre punti".



SU SARRI E GUARDIOLA - "Cosa ci ha insegnato l'andata? Sapevamo di essere forti già da prima, poi dopo ancora di più. I primi 25 minuti loro li hanno fatti benissimo, poi abbiamo reagito e fatto il nostro calcio e quasi pareggiavamo. Siamo usciti consapevoli di essere forti. Domani è decisiva? Sì, dobbiamo pensare a questa gara come se fosse l'ultima, poi non so se sarà decisiva, ma è importantissima sicuramente. City e Napoli giocano il miglior calcio d'Europa? Può essere, noi giochiamo benissimo, come loro con Guardiola che fa sempre giocare bene le squadre. L'arrivo di Sarri ci ha dato tanto, grazie a lui ed al suo staff giochiamo così e dobbiamo continuare con questa filosofia".



TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO - "Differenze tra Champions League e Serie A? In Europa è dura per tutti, la Premier poi è il campionato più forte con tante big, ma in Serie A stiamo andando allo stesso livello, tutti vanno forte. Più importante la gara col Chievo di domenica prossima? Anche la Champions lo è, è un torneo importantissimo per tutte le big. In campionato stiamo lì, è importante, ma non dobbiamo pensarci, domani è importante la Champions e giocheremo al 100%. Meglio il City o il Real Madrid dell'anno scorso? Sono dei cicli diversi, entrambe sono molto forti".