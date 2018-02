Nel pre-partita di Napoli-Spal, José Callejon ha parlato a Premium Sport: "Reazione? E' quello che dobbiamo fare, è bello che giovedì non è stata una bella partita per noi. Il calcio ti dà modo di rispondere subito. Noi sappiamo che non abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto una bella partita, ora bisogna fare bene e vincere oggi. Noi stiamo bene, siamo consapevoli che siamo forti e siamo una bella squadra. Siamo primi in classifica per meriti nostri, bisogna continuare cosi. Scudetto? Anche noi abbiamo questa voglia, ci siamo messi questo sogno in testa e bisogna avere fiducia, continuando come stavamo facendo".