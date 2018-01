L'attaccante del Napoli José Maria Callejon ha concesso un'intervista a Canale 8 nella quale ha toccato diversi argomenti: "Mi piace giocare e sto bene in campo, il mister mi dice che mi stanco quando non gioco. Abbiamo fatto un girone d'andata bello e complicato, ne abbiamo vinte tante anche giocando contro squadre difficili. Vogliamo andare fino in fondo". Sulla rivalità con la Juve: "Per come siamo adesso in classifica, vero che l'Inter ha staccato un po' ed anche la Roma, ma fino alla fine ci saranno. Cosa può fare la differenza? La mentalità, in allenamento, in ogni cosa che fai. io penso che siamo sulla strada giusta. Sarri ha dato mentalità e gioco a questa squadra, stiamo giocando bene e lavorando, ma dobbiamo essere ancora più forti per prova a vincere lo scudetto".



Sui propositi per il 2018: "La salute per la mia gente e la mia famiglia. Vogliamo provare a vincere questo scudetto per tutti, noi, la società, la gente. Stiamo lavorando forte, diamo tutti sul campo e proviamo a vincere sempre. Speriamo che questo 2018 sia un anno importante per noi e per loro. Io non mollo mai e nessuno dei miei compagni lo fa".