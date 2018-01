José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, parla a Canale 8 della lotta scudetto, con i partenopei primi in classifica e la Juve che insegue a meno 1: "Non credo sarà un duello tra noi e la Juve. Per come siamo adesso in classifica verrebbe da pensarlo, ma nonostante Inter e Roma siano staccate penso che entrambe possano rientrare in corsa per il titolo. Ci saranno fino alla fine. L'aspetto che farà la differenza nel rush finale di questo campionato sarà la mentalità"