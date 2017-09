José Callejón, attaccante del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Feyenoord. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium: "Mi metto a disposizione della squadra e del mister, se mi chiede di fare il terzino faccio il terzino. Dobbiamo lavorare tutti un po' di più, soprattutto dopo l'infortunio di Arek. Secondo me adesso dobbiamo lavorare tutti di più, se mi chiede di giocare attaccante lo farò come so farlo. Non so come, ma cercherò di imparare. Farò come sempre, come sto giocando anche adesso".