Jose Callejon, ala del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida contro la Fiorentina: "Per noi questa sfida è fondamentale, vogliamo fare la partita come abbiamo fatto ultimamente. Se possibile anche portare i tre punti a casa. Loro sono forti, per noi conta uscire bene ed avere la mentalità giusta. Per me non cambia chi segna, io sono contento per quanto sto facendo".