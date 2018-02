Dopo il 4-1 contro la Lazio, José Maria Callejon ha così parlato ai microfoni di Premium Sport: “Questa vittoria è dedicata a Ghoulam e anche a Chiriches che stamattina ha avuto un problema fisico: questa squadra è una famiglia, lavoriamo tutti per un sogno che abbiamo in testa. Abbiamo fatto un partitone, giocando con gambe e cuore fino alla fine. Il pareggio a fine primo tempo è stato importantissimo, nella ripresa siamo stati più attenti e concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare bene, rimanere carichi e mettere tutto quello che abbiamo in ogni partita. È dal primo giorno di ritiro che lavoriamo per lo Scudetto: vogliamo continuare a vincere.”