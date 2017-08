La certezza, in questo momento, è soltanto una: Gigi Sepe, sta rinnovando proprio in queste ore, il suo contratto ed è l'unico portiere della rosa del Napoli ad avere la ragionevole certezza che il suo cartellino resterà di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis. Rafael resta, invece, ancora ad un bivio: un prestito gratuito o una cessione con il Napoli che quasi 'regala' il suo cartellino per evitare di continuare a pagare l'ingaggio di un portiere che, al lordo, costa almeno 2 milioni di euro sulle casse partenopee.



IL CAOS REINA. Poi c'è Reina: ed il suo caos che è molto più di un semplice caso. Il leader carismatico, uno dei padri costituenti del patto-scudetto, lo spagnolo che porta le sue figlie sotto la curva per intonare le celebri note in difesa della città. Un amore anche con dei lati oscuri, alcuni finiti sotto la lente d'ingrandimento della magistratura. Quindi, il silenzio: dal termine della stagione, dopo lo screzio con De Laurentiis alla cena di fine anno, non più una parola, qualche post sui social piuttosto criptico ed una fiducia sulla sua permanenza in azzurro crescente, nonostante le trattative per il rinnovo siano fallite. Quilon, il suo storico agente, ha portato tre possibili squadre interessate sta lavorando incessantemente per trovare la quadra. Dal punto di vista di Reina e del suo entourage esistono due soluzioni: un prolungamento ed adeguamento alle condizioni desiderate oppure la cessione al Paris Saint Germain che ha dato al Napoli poche ore per accettare l'offerta di 7 milioni più bouns. L'ipotesi di restare a scadenza non è accettata. Quest'ultima ipotesi è, invece, quella preferita dal Napoli, anche per capire in quali condizioni fisiche arriverà Reina al termine di questa stagione. È evidente che tra le due posizioni c'è un oceano fatto di stati d'animo che si possono tramutare in punti persi o guadagnati molto facilmente. Al primo errore, a Reina verrà imputato di avere la mente condizionata, che la società stessa avrebbe dovuto provvedere prima e meglio. Il Napoli deve scegliere: meglio protrarre questa situazione, quasi costringendo Reina a restare, o trovare una via di fuga immediata con un nuovo titolare che, da subito, non faccia rimpiangere lo spagnolo?



I 'LAST MINUTE'. Con l'agosto agli sgoccioli, anche il mercato vive le sue ultime battute. E con esso anche i last minute. Le occasioni ì, più o meno vere, da cogliere al volo. Il Napoli ha chiesto all'Udinese di bloccare Karnezis fino a lunedì (quando scade la dead line imposta dal Psg), Giuntoli sta provando a riallacciare i fili interrotti con Geronimo Rulli della Real Sociedad ma da San Sebastian al momento fanno finta d'esser sordi. L'ipotesi più concreta sembra esser legata a Rui Patricio, classe '88, portiere del Portogallo e dello Sporting Lisbona. Un'idea affascinante, forse ancora poco concreta. E conoscendo i tempi del Napoli tra stesura dei contratti e discussione dei diritti d'immagine potrebbe diventare sempre meno concreta con il passare delle ore.