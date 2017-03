Fabio Capello, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto anche sul discorso Gonzalo Higuain. Sul primo ritorno del Pipita al San Paolo: probabilmente il clou della vigilia di Napoli-Juventus. "Conosco bene Gonzalo, l'ho portato al Real: so quanto tiene alla carriera sin da quando era giovanissimo. I calciatori sono tutti professionisti che puntano ad arrivare più in alto possibile e vincere. E certe scelte i professionisti sono obbligati a farle". Poi, sulla partita: "Mi incuriosisce molto: la Juve è fortissima ma il Napoli può metterla in difficoltà, ma Sarri non riaprirà la lotta scudetto. Ormai il vantaggio della Juve è importante".