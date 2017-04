Gradito ritorno a Napoli per Edinson Cavani. Il Matador, ex attaccante azzurro e autore finora di 29 gol con il Psg in campionato, sarà presente all'edizione 2017 di Football Leader, la kermesse del calcio organizzata in collaborazione con l'Aiac presieduta da Renzo Olivieri. Cavani si è aggiudicato il premio speciale "Football Leader" con questa motivazione: "Attaccante leader del panorama internazionale che incarna perfettamente le qualità del centravanti moderno: doti atetiche, tecnica e fiuto del gol. Ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano con 141 reti, regalando magie e gol spettacolari, gioia ed emozioni a milioni di tifosi. Il suo carisma e i suoi colpi di classe sono già nella leggenda del calcio mondiale". La premiazione è in programma il 6 giugno a Napoli.