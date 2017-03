Zlatan Ibrahimovic come Diego Armando Maradona: da un punto di vista economico sarebbe un vero colpo. Il Corriere dello Sport, al di là dei risvolti sportivi, profila un'analisi finanziaria di un'eventuale ingaggio di Ibra da patre del club azzurro. "Un Re Mida... Sposta interessi che a Napoli soltanto Maradona. Ibra è uno spot che per un Napoli proiettato in Oriente rappresenterebbe un crack". A rinvigorire la suggestione, nata anni fa dopo la partita di addio al calcio di Ciro Ferrara e la confidenza di Ibrahimovic a Raiola, "mi piacerebbe chiudere la carriera a Napoli", è stato proprio il fuoriclasse dello United nel corso di un'intervista a Sky. "Vediamo, non si sa mai", le sue parole.