Il Napoli fa sul serio per Alisson. Alla ricerca di un portiere, visto l'addio di Pepe Reina prossimo a vestire la maglia del Milan, il club partenopeo ha deciso di puntare con forza sul giovane portiere della Roma. Come scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Giuntoli hanno già avanzato una prima offerta per l'ex Internacional di Porto Alegre: 40 milioni di euro.



LA RISPOSTA DELLA ROMA - Il club giallorosso, che sta trattando il rinnovo con Alisson, ha rispedito al mittente la proposta azzurra, convinta di poter adeguare l'ingaggio del nazionale brasiliano. Inoltre, qualora Monchi dovesse decidere di cederlo, le cifre prese in considerazione sarebbero ben più alte.