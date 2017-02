Il Napoli giocherà oggi allo Juventus Stadium alle 20.45 con la Juve, nell'andata della semifinale di Coppa Italia, e poi tornerà immediatamente in sede: volo notturno, probabile pernottamento in sede e domattina allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Neanche il tempo di riposare: venerdì, infatti, la squadra partirà in treno per Roma, dove sabato all'Olimpico sfiderà i giallorossi alle 15. Sabato sera, poi, la squadra rientrerà in città e domenica mattina sarà nuovamente in campo verso il Real, atteso al San Paolo martedì prossimo per il ritorno degli ottavi. La stagione in sette giorni: niente riposo, niente sconti. Sarri e gli azzurri si giocano il futuro.