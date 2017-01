Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Pescara per la 20esima giornata di Serie A di domenica al San Paolo alle ore 15.Prima parte dedicata all'attivazione, successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con seduta tecnico tattica.



Milik ha svolto la prima parte di allenamento differenziato sul campo 2. Di seguito si è unito al gruppo per il lavoro tecnico tattico. Strinic è rientrato in gruppo, mentre Chiriches ha fatto parte di lavoro con la squadra e parte differenziato. Sabato allenamento di pomeriggio.