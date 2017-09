Dopo il successo di Bologna, il Napoli ha ripreso subito questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match con lo Shakhtar Donetsk di mercoledì in Ucraina per la prima giornata di Champions League. La squadra si è divisa in due gruppi. Corsa ed esercizi di scarico per chi ha giocato dall'inizio al Dall'Ara. Gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro atletico e di seguito partitina a campo ridotto. Chiriches si è allenato a parte per una lieve lussazione alla spalla che lo ha costretto all'uscita dal campo nella gara di Bologna. Lo riporta la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.