Il difensore del Napoli Vlad Chiriches, che stasera con la sua Romania sarà avversario della Polonia dei suoi compagni di squadra a Napoli Milik e Zielinski, ha rilasciato un intervista al giornale polacco Sport.pl tributando parole al miele ai suoi colleghi: "Milik fisicamente è pronto per giocare. Gli manca ancora un po' di confidenza con il campo e di fiducia in alcuni movimenti, ma questa gli tornerà naturale con il tempo. Di Zielinski posso dire che è un mago, spesso giochiamo contro in allenamento ed ogni volta mi sorprende con la sua imprevedibilità. Ha un’ottima tecnica, mi piace guardarlo giocare".

Un attestato di stima, l'ex Tottenham, l'ha dedicato anche a Pepe Reina ed è l'ennesimo che arriva da casa Napoli nelle ultime settimane: 'Ho letto le voci che vorrebbero Szczesny al Napoli. Non so molto, ma so che noi abbiamo già un grandissimo portiere...".



LA PARTITA - La Romania ha poche chances residue di rientrare in corsa per il mondiale in Russia, ma Chiriches ci crede: "Per partecipare alla Coppa del Mondo dobbiamo necessariamente battere la Polonia. Sono fiducioso, ho grande stima per i miei compagni ma non ho intenzione di agevolargli il cammino".