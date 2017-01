Lavora il Napoli e anche se piove a dirotto non si ferma. Gli azzurri vogliono arrivare pronti alla sfida di sabato contro la Sampdoria al San Paolo. La voglia matta di Sarri è quella di cominciare l’anno bene ma deve fare i conti con una difesa praticamente contata. Con Koulibaly e Ghoulam in Coppa d’Africa, Albiol squalificato e Chiriches infortunato, restano solo Makismovic e Tonelli a disposizione. Il romeno, però, sta svolgendo delle terapie continue e ha sacrificato la settimana di ferie natalizia per poter lavorare a Castevolturno.



Verrà valutato giorno dopo giorno. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro tecnico tattico. Successivamente serie di partitine a tema con le sponde. Milik e Pavoletti hanno svolto lavoro insieme sul campo ed in palestra. Difficile poter vedere il nuovo arrivato almeno in panchina. Magari potrà esserci con lo Spezia in Coppa Italia. Oggi, comunque, ci sarà una doppia seduta di lavoro dove la mattina lavorerà soprattutto la difesa. Di pomeriggio gli altri reparti.