Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli è vicino all’accordo col Benevento per Amato Ciciretti, classe ’93, esterno mancino dotato di buone qualità tecniche. Ieri mattina si sono incontrati nella sede di Castelvolturno e hanno discusso sulla questione contratto da un lato Cristiano Giuntoli, il ds napoletano e dall’altro Vincenzo Pisacane, il procuratore del giocatore. L’incontro è servito per formalizzare l’accordo in attesa della firma che potrà esserci soltanto dal primo febbraio: Ciciretti ha il contratto in scadenza col Benevento a giugno prossimo. In questa prima parte del campionato il suo rendimento è stato alterno, penalizzato com’è stato dall’infortunio muscolare patito alla vigilia del derby col Napoli che l’ha tenuto fuori 4 partite. Per lo stesso problema ha dovuto saltare anche le gare con Atalanta e Milan. In totale, ha sommato appena 11 presenze e non tutte dal primo minuto, realizzando due reti di cui una all’Allianz Stadium contro la Juventus. L’esterno del Benevento era già seguito da tempo, lo stesso Giuntoli l’aveva tenuto sotto osservazione con i suoi collaboratori. Trovata l’intesa, resta da capire se l’operazione verrà definita per giugno. Aurelio De Laurentiis potrebbe chiedere al collega Vigorito di anticipare il passaggio a gennaio. Molto dipenderà dal prosieguo del Benevento da qui alla sosta dopo i turni natalizi: se per allora la classifica non sarà migliorata, non è escluso che il presidente sannita possa dare l’ok per anticipare l’operazione.