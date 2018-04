Potrebbe esserci lo zampino di Mino Raiola dietro il nervosismo di Lorenzo Insigne. Nell'ultimo match di campionato contro il Chievo, il calciatore partenopeo è stato fischiato dai suoi tifosi dopo una conclusione sbagliata e ha risposto con un gesto di disapprovazione nei confronti della curva. Nemmeno la vittoria è servita a placare gli animi: Insigne, autore dell'assist per il gol del momentaneo 1-1 di Milik, non è rimasto a festeggiare insieme a compagni e tifosi, rientrando direttamente negli spogliatoi.



FATTORE RAIOLA - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il malumore di Insigne potrebbe essere legato al possibile passaggio alla corte di Mino Raiola. Il rapporto non più idilliaco con il pubblico napoletano e la possibilità di approdare in top club grazie all'intermediazione del super agente italiano potrebbe spinge il calciatore partenopeo a lasciare la sua città. Quello di domenica non è infatti il primo screzio tra Insigne i suoi tifosi, ma potrebbe essere un segnale d'addio. Raiola potrebbe approfittare della situazione per portarlo via dalla sua città, come già accaduto in passato con altri suoi assistiti tra cui troviamo Ibrahimovic e Pogba, senza dimenticare la vicenda Milan-Donnarumma che sta tenendo i tifosi rossoneri col fiato sospeso.