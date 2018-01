Secondo quanto rivela Sky Sport, il Napoli avrebbe sondato il terreno per l'ala classe 1997 della Real Sociedad Mikel Oyarzabal. II direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti per il calciatore spagnolo alla luce delle difficoltà per Politano (muro del Sassuolo) e Klaassen (non c'è l'accordo sui diritti d'immagine).