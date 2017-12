13.55 C'E' L'INTESA - Accelerata nell'operazione Ciciretti: il Napoli ha trovato l'accordo di massimo con il centrocampista per un contratto di cinque anni a partire da giugno, i contatti proseguono per provare ad anticipare l'arrivo a gennaio.



Servono nuove alternative a Insigne e Callejon sulle fasce? Il Napoli si muove per accontentare Maurizio Sarri e prova a pescare un colpo low cost. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Sky Sport infatti, il club azzurro ha avviato i contatti per Amato Ciciretti, capitano del Benevento (in assenza di Lucioni). Classe '93, cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma, mancino polivalente capace di svariare su tutto il fronte offensivo: Ciciretti è una delle poche note positive delle Streghe in questa prima parte di stagione, ma il contratto che lo lega al Benevento scadrà al termine della stagione e questo lo rende una ghiotta occasione. Il Napoli prova a chiudere ora per giugno, le discussioni proseguono ma attenzione: il club di De Laurentiis non chiude alla possibilità di anticipare il suo arrivo già a gennaio. Il mercato del Napoli si accende, ore calde per Ciciretti.