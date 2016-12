La Società Sportiva Calcio Napoli informa che, in occasione della gara SSC Napoli vs Real Madrid FC del 7 marzo 2017, valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League, non saranno rilasciati biglietti a titolo gratuito o di omaggio.



La Società ha ritenuto doveroso assumere tale determinazione al fine di non concretizzare disparità di trattamento tenuto conto dell’elevatissimo numero di richieste già ad oggi pervenute e del limitato numero di posti disponibili nei settori abitualmente destinati ad accogliere ospiti invitati dalla Società.