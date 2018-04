Inter e Napoli sono pronte a sfidarsi per Simone Verdi. In estate il numero 9 del Bologna saluterà i colori rossoblù, pronto a tentare la grande avventura. Il club campano lo aveva in mano a gennaio, con tanto di accordo con Bigon e Saputo, ma il giocatore ha detto no; ora tutto è cambiato, ma i nerazzurri sembrano essere leggermente avanti.